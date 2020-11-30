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2020-11-30 ساما تعلن فتح باب القبول لطلبات تجربة خدمات التقنية المالية المبتكرة في البيئة التجريبية التشريعية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن البنك المركزي السعودي فتح باب التقديم لقبول طلبات تجربة خدمات ومنتجات التقنية المالية المُبتكرة في البيئة التجريبية التشريعية ( Regulatory Sandbox ) وذلك اعتباراً من تاريخ 15/ 01 /2021 م إلى 13/ 02 /2021 م. للمزيد من خلال الرابط التالي (هنا). فترات التقديم على البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لعام 2021: الفترة الأولى: من تاريخ 15 / 01 / 2021م إلى 13 / 02 / 2021م فترات التقديم على البيئة التجريبية التشريعية ( Sandbox ) لعام 2019 : الفترة الأولى: من تاريخ 20 / 03 / 2019 إلى 20 / 04 / 2019 .

الفترة الثانية: من تاريخ 15 / 12 / 2019 إلى 15 / 01 / 2020 . ملاحظة: للتقديم على البيئة التجريبية يرجى تعبئة النموذج وإرساله عبر البريد الإلكتروني ( [email protected] ) .



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