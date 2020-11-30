شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم»: البصمة في تعريف المعلمات لاختبار الرخصة غير مقبولة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الإثباتات المطلوبة لدخول اختباري الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من السعوديين، هي: (يكتفى بإثبات واحد) أصل الهوية الوطنية أو أصل رخصة القيادة أو أصل جواز السفر + صورة من بطاقة العائلة وللمعلمين والمعلمات، ومن غير السعوديين (يكتفى بأحد الإثباتات الآتية) أصل الإقامة الشخصية وأصل رخصة القيادة السعودية وأصل جواز السفر الشخصي + صورة من الإقامة الشخصية مع عدم قبول بطاقة البصمة في اختبار المعلمات، ويجب إحضار أحد الإثباتات السابقة.
وبينت الهيئة أن الاختبار التربوي العام يغطي المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، وتتضمن 3 مجالات هي: القيم والمسؤوليات المهنية، والمعرفة المهنية، والممارسة المهنية، على أن تقاس هذه المجالات وفقا للمعايير الرئيسية الـ10، وهي: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية والتطوير المهني المستمر والتفاعل المهني مع التربويين والمجتمع، والإلمام بالمهارات اللغوية والكمية والمعرفة بالمتعلم، وكيفية تعلمه والمعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه، والمعرفة بطرق التدريس العامة والتخطيط للتدريس وتنفيذه، وتهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم والتقويم على أن يغطي الاختبار التخصصي المجالات والمعايير لبنية التخصص.
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