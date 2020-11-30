شكرا لمتابعة خبر عن الإثباتات المطلوبة لدخول اختباري الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الإثباتات المطلوبة لدخول اختباري الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من السعوديين.

وذكرت الهيئة أن الإثباتات هي: (يكتفى بإثبات واحد) أصل الهوية الوطنية أو أصل رخصة القيادة أو أصل جواز السفر + صورة من بطاقة العائلة وللمعلمين والمعلمات، ومن غير السعوديين (يكتفى بأحد الإثباتات الآتية) أصل الإقامة الشخصية وأصل رخصة القيادة السعودية وأصل جواز السفر الشخصي + صورة من الإقامة الشخصية مع عدم قبول بطاقة البصمة في اختبار المعلمات، ويجب إحضار أحد الإثباتات السابقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاختبار التربوي العام يغطي المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، وتتضمن 3 مجالات هي: القيم والمسؤوليات المهنية، والمعرفة المهنية، والممارسة المهنية.

وأكدت على أن هذه المجالات تقاس وفقا للمعايير الرئيسية الـ10، وهي: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية والتطوير المهني المستمر والتفاعل المهني مع التربويين والمجتمع، والإلمام بالمهارات اللغوية والكمية والمعرفة بالمتعلم.