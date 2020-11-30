شكرا لمتابعة خبر عن "الشوري" يطالب هيئة الأمر بالمعروف بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة. طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة. كما طالب المجلس الرئاسة العامة ببيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها. وشدد المجلس على ضرورة أن توضح الرئاسة انعكاس تنفيذ خطتها على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.

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