شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استقبال حافل من مواطن لضيفه داخل إحدى الاستراحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت إحدى الاستراحات في المملكة قيام مواطن باستقبال أحد ضيوفه بحفاوة شديدة. شهدت إحدى الاستراحات في المملكة قيام مواطن باستقبال أحد ضيوفه بحفاوة شديدة. وعبر المواطن عن تقديره واعتزازه بضيفه من خلال إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء فور وصوله. ولم يكتفي المواطن بذلك بل سرد أبياتًا شعرية فيه، كما تجول بحصانه وسط الاستراحة، وأخذ يهتف باسم ضيفه.

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