يستوجب الإبلاغ عنها.. «بلدي الرياض» ينبِّه بـ5 مخالفات تخص حقوق ذوي الإعاقة

حدد مجلس بلدي الرياض، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، 5 مخالفات متعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح مجلس بلدي الرياض أن المخالفات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في عدم وجود ممر للكرسي المتحرك، وعدم وجود موقف لسيارات ذوي الإعاقة.

وكذلك من ضمن المخالفات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عدم وجود مصعد، وعدم وجود دورات مياه لذوي الإعاقة، وعدم وجود بوابة متحركة.

وأكد مجلس بلدي الرياض، أن المخالفات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجب التبليغ عنها من خلال الاتصال على الرقم 940.

وكان مجلس شؤون الأسرة أعلن في أكتوبر الماضي أنَّ 7.78% من السعوديين من ذوي الإعاقة (5 سنوات فأكثر) وأنَّ 3.1% من السعوديين (5 سنوات فأكثر) لديهم صعوبات متعددة.

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