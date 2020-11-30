السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 938 جولة رقابية وتعقم 746 موقعاً في الدمام



الدمام 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 938 جولة رقابية صحية استهدفت المراكز التجارية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة في مدينة الدمام، اسفرت عن ضبط 9 مخالفات لعدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19" و 3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 746 موقعاً في مدينة الدمام، وذلك بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالإصحاح البيئي، واستخدام 145183 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 8603 طن من النفايات، وإزالة 4144 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9392 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة.

من جانب آخر أشارت أمانة الشرقية بأن مركز البلاغات 940 استقبل خلال الأسبوع الماضي 2969 بلاغاً عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة والحدائق والأسواق، مهيبة في الوقت نفسه بالمواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة للإبلاغ عن أي ملاحظات او شكاوى عبر مركز البلاغات الموحد 940.

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13:28ت م

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