السعودية اليوم / أكثر من 283 ألف مستفيد من خدمات عيادات ومراكز طب الأسنان المتخصصة في عسير



أبها 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

قدمت عيادات ومراكز طب الأسنان المتخصصة في منطقة عسير، خدماتها لـ 283 ألف مراجع، وذلك خلال العام المنصرم 1441هـ.

وأوضحت "صحة عسير" أنه جرى تقديم خدمات إضافية للمراجعين منها تحديد يوم ثابت لعلاج حالات الأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة تحت التخدير العام في مستشفى عسير المركزي ومستشفى خميس مشيط.

وأبانت أنها قامت بتدريب عدد من مساعدي طب الأسنان بهدف تأهيلهم للعمل في العيادات وتنفيذ برنامج تدريبي آخر لأطباء الأسنان المقيمين في تخصص علاج الجذور في مركز طب الأسنان التخصصي بأبها وخميس مشيط

وأضافت صحة عسير أنه تم تأمين عدد 56 حساساً رقمياً للأشعة في مراكز طب الأسنان المتخصصة ومراكز الرعاية الأولية بالمنطقة، وذلك في إطار تحسين جودة العمل في العيادات ومعامل طب الأسنان، كما تم توجيه أكثر من 100 طبيب وطبيبة لتغطية مواقع الاحتياج في مراكز وعيادات طب الأسنان بالقطاعات الصحية في المنطقة.

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13:27ت م

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