السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل مدير السعودية اليوم فرع وزارة الشؤون الإسلامية ‏بالمنطقة



الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ‏بمنطقة الرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس بمناسبة تكليفه، متمنياً له التوفيق والنجاح فيما كلف به.

من جهته أعرب الفارس عن شكره وتقديره لسموه على دعمه واهتمامه المتواصل بفرع الوزارة.

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13:15ت م

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