السعودية اليوم / ليبيا تسجل 379 إصابة جديدة بكورونا



طرابلس 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 379 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 82.809 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1183 حالة وفاة ،مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53.818 حالة.

// انتهى //

12:55ت م

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طرابلس 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 379 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و17 حالة وفاة .وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 82.809 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1183 حالة وفاة ،مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53.818 حالة.// انتهى //12:55ت م0062

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