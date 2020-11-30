السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة



الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه اليوم، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة أحمد جاويد مجددي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية.

// انتهى //

12:28ت م

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