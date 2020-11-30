شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف : سقوط صاروخ باليستي في صعدة اطلق من عمران والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح العميد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني باطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين .
مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعه لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الاقليمي والدولي .
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