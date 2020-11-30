، مجلس الشورى يوافق على تعديل عدد من مواد نظام جمع التبرعات بالمملكة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.
وطالب المجلس، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة.
ودعا الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك في عملها.
وطالب في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441هـ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.
وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440 هـ.مجلس الشورى
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 12:54 PM
طالب "الأمر بالمعروف" بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطهامجلس الشورى يوافق على تعديل عدد من مواد نظام جمع التبرعات بالمملكة
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.
وطالب المجلس، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة.
ودعا الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك في عملها.
وطالب في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441هـ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.
وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440 هـ.
، مجلس الشورى يوافق على تعديل عدد من مواد نظام جمع التبرعات بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشورى يوافق على تعديل عدد من مواد نظام جمع التبرعات بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.