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أكدت شركة "جين وون" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها حصلت على الموافقة لإجراء المرحلة الثانية من التجارب السريرية، لمرشحها العلاجي لفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.
ووفق وكالة "يونهاب" أعلنت شركة "جين وون" الكورية الجنوبية لعلوم الحياة، المتخصصة في الأدوية، أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على دراسة المرحلة الثانية من مرشحها العلاجي "GLS-1027"، وهو دواء يعطى عن طريق الفم، ومرشح معروف للوقاية من الالتهاب الرئوي الحاد، الناجم عن عدوى فيروس "كورونا".
وأشارت الشركة إلى أن مرشحها العلاجي سيعطى لـ132 مصابًا بالغًا بفيروس كورونا، منذ لحظة الإصابة؛ لتقييم فعالية الوقاية من الالتهاب الرئوي.
وذكرت "جين وون" أن مرشحها العلاجي "GLS-1027" قلل بشكل كبير من مستويات "السيتوكينات" الالتهابية التي تؤدي إلى مرض رئوي، وخفض أمراض الرئة، في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.شركة جين وون الكورية الجنوبية فيروس كورونا الجديد
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 12:45 PM
دواء يعطى عن طريق الفم للوقاية من الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن العدوىليس لقاحًا.. علاج كوري لـ"كورونا" يدخل ثاني مراحل التجارب السريرية
أكدت شركة "جين وون" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها حصلت على الموافقة لإجراء المرحلة الثانية من التجارب السريرية، لمرشحها العلاجي لفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.
ووفق وكالة "يونهاب" أعلنت شركة "جين وون" الكورية الجنوبية لعلوم الحياة، المتخصصة في الأدوية، أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على دراسة المرحلة الثانية من مرشحها العلاجي "GLS-1027"، وهو دواء يعطى عن طريق الفم، ومرشح معروف للوقاية من الالتهاب الرئوي الحاد، الناجم عن عدوى فيروس "كورونا".
وأشارت الشركة إلى أن مرشحها العلاجي سيعطى لـ132 مصابًا بالغًا بفيروس كورونا، منذ لحظة الإصابة؛ لتقييم فعالية الوقاية من الالتهاب الرئوي.
وذكرت "جين وون" أن مرشحها العلاجي "GLS-1027" قلل بشكل كبير من مستويات "السيتوكينات" الالتهابية التي تؤدي إلى مرض رئوي، وخفض أمراض الرئة، في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.
، ليس لقاحًا.. علاج كوري لـ"كورونا" يدخل ثاني مراحل التجارب السريرية ،
المصدر : الخليج 365
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