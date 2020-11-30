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واصلت دوريات مرور محافظة الطائف متابعتها مَن يتباهون بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهم يقودون مركباتهم بسرعة عالية ويستعرضون من خلال ذلك النشر.
وخلال اليومين الماضيين، تم ضبط قائدي مركبتين في مواقع متفرقة، قاما بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يقودان المركبتين بسرعة عالية جداً، معرّضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر.
وأعلن "المرور السعودي" عبر حسابه في "تويتر"، أنه ستتم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
مرور محافظة الطائف
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 12:41 PM
استعرضا معرّضين نفسيهما والآخرين للخطر و"المرور" يحيلهما إلى تطبيق العقوباتلمَن يتباهون بنشر مقاطعهم.. السرعة الجنونية توقع قائدي مركبتين بالطائف
واصلت دوريات مرور محافظة الطائف متابعتها مَن يتباهون بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهم يقودون مركباتهم بسرعة عالية ويستعرضون من خلال ذلك النشر.
وخلال اليومين الماضيين، تم ضبط قائدي مركبتين في مواقع متفرقة، قاما بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يقودان المركبتين بسرعة عالية جداً، معرّضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر.
وأعلن "المرور السعودي" عبر حسابه في "تويتر"، أنه ستتم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
، لمَن يتباهون بنشر مقاطعهم.. السرعة الجنونية توقع قائدي مركبتين بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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