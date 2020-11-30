، "الأرصاد": أمطار رعدية على حائل تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 8 مساءً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار ‏رعدية