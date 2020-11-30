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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 12:26 PM
قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 8 مساءً"الأرصاد": أمطار رعدية على حائل تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً.
، "الأرصاد": أمطار رعدية على حائل تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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