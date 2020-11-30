المسند يتوقع هطول أمطار بعدة مناطق في سادس أيام الحالة سقيا

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، هطول أمطار على عدة مناطق اليوم الاثنين.

وقال المسند، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم 6 من الحالة المطرية سقيا،

ومتوقع اليوم أن تعاود نشاطها، ومن المتوقع أيضا أن تهطل بعض الأمطار على أجزاء من شمالي منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من القصيم والباحة وعسير وجازان ومكة وربما جنوبي منطقتي حائل والمدينة .. هذا والله أعلم”.

وأضاف “متوقع أن تبقى الأمطار، وتستمر حالة سقيا المطرية في أجواء السعودية هنا أو هناك حتى نهاية الأسبوع .. هذا والله أعلم”.

كما نشر المسند بياناً بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس هذا والله أعلم.



