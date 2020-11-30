، "CNN" تنقل عن "عش بصحة".. 6 سلوكيات لتحسين نفسية أطفالكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - منها اكتشاف مواضع القوة والضعف والسعي إلى تعزيزها وإصلاحها

أعادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، نشر نصائح كانت قد بثّها حساب "عش بصحة" التابع لوزارة الصحة السعودية حول التحديات اليومية التي تؤثر في الأطفال في ظل الظروف الحالية خلال جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لحساب "عش بصحة"، المنصة الرئيسة للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة، هناك عدة خطوات يمكن للبالغين القيام بها لمساعدة الأطفال على تحسين صحتهم النفسية وتجنب القلق.

وبحسب تغريدة للحساب على منصة "تويتر"، فإن قضاء مدة زمنية للحوار مع الطفل، ومشاركة الأطفال في حل ما يصعب عليهم، وتفهم الصعوبات التي يواجهها الأطفال والبقاء بالقرب منهم لإعانتهم، وتشجيعهم على العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الأصدقاء، والحرص على غرس التفكير الإيجابي لديهم، واكتشاف مواضع القوة والضعف والسعي إلى تعزيزها وإصلاحها يمكن أن تسهم في تخفيف القلق والتوتر لدى الأطفال وتعينهم على تحسين سلوكياتهم.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد