شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق مسميات جديدة بشوارع بعض الأحياء بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أطلقت إدارة التسمية والترقيم التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مسميات جديدة لشوارع بعض أحياء العاصمة المقدسة. أطلقت إدارة التسمية والترقيم التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مسميات جديدة لشوارع بعض أحياء العاصمة المقدسة. وقامت الإدارة العامة للطرق بتركيب لوحات لأسماء شوارع حي الخضراء وحي الراشدية، التي جاءت متوافقة مع المكانة التاريخية لها. وتمثلت أبرز اللوحات التي تم تركبيها في شارع مؤتة، وشارع حطين، وشارع الذهب، وشارع الفضة، وشارع السحاب، وشارع ذات عرق.

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