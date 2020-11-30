شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر من إدخال الصواعق الكهربائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - هونج كونج (صدى):أطلقت قنصلية المملكة في هونج كونج، اليوم الاثنين، تحذيرًا إلى المواطنين من إدخال وحمل الصواعق الكهربائية.
وأكدت قنصلية المملكة، أنها تنبّه من أن حكومة هونج كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه، كما تجرّم حامله؛ بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.
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