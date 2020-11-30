شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يعلن عن نتائج الأهلية للدورة الـ 37 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 37 (شهر ديسمبر 2020). أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 37 (شهر ديسمبر 2020). وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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