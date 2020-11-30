شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إضافة المولود كتابع في «حساب المواطن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن خطوتين ضروريتين، قبل إضافة المولود كتابع في حساب المستفيد الرئيس، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وأكد حساب المواطن، أنه لابد من تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة، فيما يتم إضافة المولود في حساب المستفيد، من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــا .

وأوضح البرنامج، أنه يتم اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى حساب المستفيد، ثم "تفاصيل الطلب- بيانات التابعين" وإضافة التابع، ثم الضغط على أيقونة "حفظ" .