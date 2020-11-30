شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيارة تسير بإطار تالف بسرعة عالية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت إحدى الطرق في منطقة الرياض قيام شاحنة بالسير بسرعة عالية برغم تلف إحدى الإطارات بها. شهدت إحدى الطرق في منطقة الرياض قيام شاحنة بالسير بسرعة عالية برغم تلف إحدى الإطارات بها. وأظهر مقطع فيديو متداول الشاحنة المخالفة، فيما ذكر متداولو الفيديو أن المخالفة وقعت في الطريق الدائري الشمالي بعد مخرج 6 باتجاه الشرق. وندد متداولو الفيديو بمثل هذه السلوكيات الخاطئة للسائقين، مطالبين بسرعة محاسبة المسؤول عنه.

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