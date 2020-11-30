شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة مستمرة خلال الـ36 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصين، عن الأجواء المتوقعة خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم الأثنين حتى صباح غداً الثلاثاء.

وتوقع هطول أمطار وديم متفاوت من مكان إلى آخر، وستكون من خفيف إلى شبه غزير على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والباحة.

كما توقع استمرار تلك الأجواء في مناطق عسير وجازان والشرقية وشرق الحدود الشمالية وجنوب مكة المكرمة وشرقها وشرق المدينة المنورة والكويت.