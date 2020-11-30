رسميًا.. استقالة “الحلافي” من منصبه في النصر.. وتعيين حسين عبدالغني بدًلا منه

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أعلن نادي النصر أمس الأحد، أن المشرف على فريق كرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن الحلافي، تقدم باستقالته من منصبه في النادي، وذلك عقب خسارة الفريق أمام الهلال في نهائي كأس الملك.

وقال نادي النصر في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت يوافق على الاستقالة التي تقدم بها المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي”.

وتقدم النادي للحلافي بالشكر الجزيل على كافة الجهود العظيمة التي قدمها طوال فترة توليه المنصب ومتمنين له التوفيق يإذن الله.

كما أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، قراراً يقضي بتعيين نجم كرة القدم الكابتن حسين عبدالغني، مديراً تنفيذياً لكرة القدم في النادي، بدًلا من الحلافي.

وخسر النصر مرتين متتاليتين على يد نظيره الهلال، الأولى ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين، وتكرر الأمر السبت، في نهائي كأس الملك بهدفين مقابل هدف، ليتوج الهلال بالكأس للمرة التاسعة في تاريخه.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره أبها، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Source akhbaar24.argaam

