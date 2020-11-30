حساب المواطن: خطوتان مهمتان قبل إضافة المولود كتابع

أوضح برنامج حساب المواطن، خطوتين ضروريتين، قبل إضافة المولود كتابع في حساب المستفيد الرئيس.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لابد من تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة».

وحول كيفية إضافة المولود في حساب المستفيد، أوضح البرنامج أنه يتم من خلال الرابط التالي: http://ca.gov.sa

وأشار البرنامج، إلى اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى حساب المستفيد، ثم «تفاصيل الطلب- بيانات التابعين» وإضافة التابع، ثم الضغط على أيقونة «حفظ».

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