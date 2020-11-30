ردًا على استفسار
أوضح برنامج حساب المواطن، خطوتين ضروريتين، قبل إضافة المولود كتابع في حساب المستفيد الرئيس.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لابد من تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة».
وحول كيفية إضافة المولود في حساب المستفيد، أوضح البرنامج أنه يتم من خلال الرابط التالي: http://ca.gov.sa
وأشار البرنامج، إلى اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى حساب المستفيد، ثم «تفاصيل الطلب- بيانات التابعين» وإضافة التابع، ثم الضغط على أيقونة «حفظ».
اقرأ أيضا:
«حساب المواطن» يحدِّد خطوة ما بعد انتهاء عقد الإيجار القديم
تنبيه من «حساب المواطن» حول تحديث البيانات وضمان استمرار الدعم
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن: خطوتان مهمتان قبل إضافة المولود كتابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.