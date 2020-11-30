تنبيه من أمطار رعدية وتدني الرؤية على المدينة المنورة

تبدأ الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً..
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساءً.
وفي ذات السياق أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها أخر بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أمطارًا متوسطة ونشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.
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