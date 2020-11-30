«الحصيني» يتوقَّع حالة الأمطار على 10 مناطق خلال الـ36 ساعة المقبلة

متفاوتة القوة..
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الجو خلال الـ36 ساعة المقبلة (من اليوم الإثنين وحتى صباح غد الثلاثاء) على بعض مناطق المملكة.
وقال الحصيني- عبر حسابه على تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، وذلك على أجزاء من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية وشرق الحدود الشمالية وجنوب مكة المكرمة وشرقها وشرق المدينة المنورة.
وكانت هيئة الأرصاد، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.
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