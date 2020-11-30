تقدم 4 خدمات هامة.. وزارة البيئة والمياه والزراعة تطلق بوابة إلكترونية للمورِّدين

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بوابة الموردين الإلكترونية، والتي تقدم حزمة من الخدمات، وتمكِّن الموردين من إكمال الإجراءات إلكترونيًا.

وأشارت الوزارة- عبر تويتر- إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمات بزيارة الرابط التالي:

https://isupplier.mewa.gov.sa/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp

وأوضحت الوزارة أن البوابة الجديدة تمكن الموردين من الخدمات التالية: إدارة ملفات المنشأة، وتحديث البيانات، وإدارة المطالبات المالية، وإدارة المستخلصات.

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