الإعلان عن رابط الاستعلام إلكترونيًّا..

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية نتائج الترشيح للمرحلة التالية من الإجراءات (الفحص الطبي الثاني)، للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية. وذكرت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يمكن الاستفسار عبر الرابط التالي: اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر لحملة الثانوية.. كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج الترشيح «الفحص الطبي الثاني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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