تنبيه من «الدفاع المدني» بهطول أمطار غزيرة على محافظات مكة والمدينة

وجه الدفاع المدني تنبيهًا، باستمرار هطول الأمطار على محافظات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الساعات المقبلة.

وذكر الدفاع المدني- عبر تويتر- أنه ورد إليه تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد، عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غريرة، على منطقة مكة المكرمة، يشمل «الخرمة، الموية، تربة، رنية».

وأشار الدفاع المدني، إلى أن هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة مستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الإثنين.

كما نبه الدفاع المدني، من استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة، يشمل «الحناكية، المهد»، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار مستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم.

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