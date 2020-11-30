أمانة جازان تباشر فتح الطرق بمحافظة هروب وإزالة مخلفات الأمطار

نزح تجمعات المياه ورفع الصخور التي جرفتها السيول..

باشرت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة هروب، فتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات السيول، نظراً لما شهدته المحافظة من أمطار غزيرة مؤخراً. وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية، باشرت أعمالها بنزح تجمعات المياه ورفع الصخور التي جرفتها السيول ومتابعة أعطال الإنارة. بحسب "واس". وأكد جاهزية البلدية لأي طارئ -لا قدر الله- حيث تعمل الفرق والآليات على مدار الساعة، بمساندة فريق طوارئ وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

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