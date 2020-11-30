«الجهني» عن الحالة الممطرة: باقية وتتمدد خلال الـ72 ساعة المقبلة على هذه المناطق

أوضح الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، أن الحالة الممطرة (سقيا) باقية وتتمدد خلال الـ72 ساعة المقبلة؛ لتعاود الأمطار على بعض مناطق المملكة.

وقال الجهني، عبر حسابه على تويتر، إن الحالة المطرية تشمل: جنوب منطقة مكة المكرمة وسواحلها باتجاه الليث، وتمتد إلى القنفذة وجيزان.

وأضاف الجهني، أن الحالة المطرية (سقيا) ستنتقل بعد ذلك إلى منطقة القصيم ومنطقة الرياض عامة، والشرقية والحفر والحدود الشمالية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

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