شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 55 ثانية - 10:14 صباحًا, 30 نوفمبر 2020 م فّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 1177 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة، وضبطت 3 منشآت مخالفة في الشرقية. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: خلال جولات #الغذاء_والدواء التفتيشية على 1177 منشأة في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، تمّ ضبط 3 منشآت مخالفة في المنطقة الشرقية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الغذاء والدواء: 1177 جولة تفتيشية تضبط 3 منشآت مخالفة الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.