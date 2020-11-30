ساما: تمديد تأجيل دفعات القطاع الخاص حتى 2021

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص فترة إضافية تنتهي حتى نهاية الربع الأول من عام 2021.

وأوضح (ساما) أن التمديد يأتي استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وقد تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى الوقت الحالي 87 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 77.3 مليار ريال.

