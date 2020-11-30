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أظهر أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 63 مليوناً و72 ألفاً و451 إصابة، الإثنين.
وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و465 ألفاً و181 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 43 مليوناً و545 ألفاً و808 حالات.
وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب إفريقيا.
كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.فيروس كورونا الجديد
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 09:45 AM
تصدُّر الولايات المتحدة دول العالم تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسياكورونا.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 63 مليوناً و72 ألفاً و451 عالمياً
أظهر أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 63 مليوناً و72 ألفاً و451 إصابة، الإثنين.
وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و465 ألفاً و181 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 43 مليوناً و545 ألفاً و808 حالات.
وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب إفريقيا.
كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
، كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 63 مليوناً و72 ألفاً و451 عالمياً ،
المصدر : الخليج 365
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