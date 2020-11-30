- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قالت منصة مدرستي، إن أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم أواخر شهر أكتوبر الماضي.
وأضافت المنصة عبر حسابها على تويتر: بتفاعلكم وإبداعكم.. أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي، وعدد الزيارات 383 مليون زيارة لـ #منصة_مدرستي منذ بدء الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.
وفي سياق متصل أشارت وزارة التعليم، إلى 133 مليون مشاهدة لـ #قنوات_عين منذ بداية الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.منصة مدرستي وزارة التعليم
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 09:42 AM
383 مليون زيارة لـلمنصة منذ بدء الفصل الدراسي الأولأكثر من 1.6 مليون مشاركة في #مسابقة_مدرستي
قالت منصة مدرستي، إن أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم أواخر شهر أكتوبر الماضي.
وأضافت المنصة عبر حسابها على تويتر: بتفاعلكم وإبداعكم.. أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي، وعدد الزيارات 383 مليون زيارة لـ #منصة_مدرستي منذ بدء الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.
وفي سياق متصل أشارت وزارة التعليم، إلى 133 مليون مشاهدة لـ #قنوات_عين منذ بداية الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.
، أكثر من 1.6 مليون مشاركة في #مسابقة_مدرستي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 1.6 مليون مشاركة في #مسابقة_مدرستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.