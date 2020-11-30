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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذ مكتب الرعاية المستقبلية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جدة، دورة علمية وتدريبية عن الفرز الطبي الكندي لتصنيف الحالات الطارئة، بحضور 40 ممارسًا صحيًّا من خارج وداخل المجمع.
وتناولت الدورة محاضرات علمية لشرح وتوضيح طريقة تصنيف الحالات الطارئة إلى حالات مزمنة ومستقرة كمستوى خامس، وإلى حالات غير طارئة كمستوى رابع، وإلى حالات طارئة كمستوى ثالث، وإلى حالات حرجة كمستوى ثانٍ، وإلى حالات شديدة الخطورة كمستوى أول.
وتأتي هذه الدورة في إطار حرص مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة على رفع مستوى الوعي وزيادة المعرفة لدى الممارسين الصحيين العاملين في مسار الرعاية العاجلة لفرز المرضى المراجعين في قسم الطوارئ، وتقديم الخدمات الصحية لهم بجودة عالية وفي الوقت المناسب لكل حالة من الحالات بناءً على تقيمها، كما تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة، والحصول على أعلى مستويات رضا المرضى.مجمع الملك عبدالله الطبي جدة
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 09:38 AMاختتام دورة "الفرز الطبي الكندي" بمجمع الملك عبدالله بجدة
نفّذ مكتب الرعاية المستقبلية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جدة، دورة علمية وتدريبية عن الفرز الطبي الكندي لتصنيف الحالات الطارئة، بحضور 40 ممارسًا صحيًّا من خارج وداخل المجمع.
وتناولت الدورة محاضرات علمية لشرح وتوضيح طريقة تصنيف الحالات الطارئة إلى حالات مزمنة ومستقرة كمستوى خامس، وإلى حالات غير طارئة كمستوى رابع، وإلى حالات طارئة كمستوى ثالث، وإلى حالات حرجة كمستوى ثانٍ، وإلى حالات شديدة الخطورة كمستوى أول.
وتأتي هذه الدورة في إطار حرص مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة على رفع مستوى الوعي وزيادة المعرفة لدى الممارسين الصحيين العاملين في مسار الرعاية العاجلة لفرز المرضى المراجعين في قسم الطوارئ، وتقديم الخدمات الصحية لهم بجودة عالية وفي الوقت المناسب لكل حالة من الحالات بناءً على تقيمها، كما تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة، والحصول على أعلى مستويات رضا المرضى.
، اختتام دورة "الفرز الطبي الكندي" بمجمع الملك عبدالله بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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