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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الإثنين 1442/4/15هـ، حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار وديم متفاوت من مكان إلى آخر.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية وشرق الشمالية وجنوب مكة المكرّمة وشرقها وشرق المدينة المنوّرة والكويت.الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 09:21 AM
قال: من خفيفة إلى شبه غزيرة وتستمر حتى صباح الغدالهطولات تزيّن أجواء الإثنين.. الحصيني: هذه مناطقها
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الإثنين 1442/4/15هـ، حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار وديم متفاوت من مكان إلى آخر.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية وشرق الشمالية وجنوب مكة المكرّمة وشرقها وشرق المدينة المنوّرة والكويت.
، الهطولات تزيّن أجواء الإثنين.. الحصيني: هذه مناطقها ،
المصدر : الخليج 365
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