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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن؛ اختار برايان ديزي، مستشار البيت الأبيض أثناء إدارة أوباما، لرئاسة مجلسه الاقتصادي الوطني.
وكان بايدن؛ قد أعلن في وقت سابق، تعيين كيت بيدينغفيلد مديرة للاتصالات في البيت الأبيض.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بايدن؛ استعان أمس الأحد، بموظفي الحملة والمستشارين الرئيسين لقيادة فريق الاتصالات الخاص به، وعيّن جين بساكي المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما؛ سكرتيرته الصحفية للبيت الأبيض.
ووفق "روسيا اليوم"، قال بايدن: "أنا فخور بأن أعلن اليوم أول فريق اتصالات رفيع المستوى في البيت الأبيض يتألف بالكامل من النساء.. هؤلاء المسؤولون المؤهلون وذوو الخبرة يقدمون وجهات نظر متنوعة لعملهم والتزاماً مشتركاً لبناء هذا البلد بشكل أفضل".المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 09:07 AM
قال: أنا فخور بأن أعلن اليوم أول فريق اتصالات رفيع المستوىبايدن يختار برايان ديزي لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن؛ اختار برايان ديزي، مستشار البيت الأبيض أثناء إدارة أوباما، لرئاسة مجلسه الاقتصادي الوطني.
وكان بايدن؛ قد أعلن في وقت سابق، تعيين كيت بيدينغفيلد مديرة للاتصالات في البيت الأبيض.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بايدن؛ استعان أمس الأحد، بموظفي الحملة والمستشارين الرئيسين لقيادة فريق الاتصالات الخاص به، وعيّن جين بساكي المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما؛ سكرتيرته الصحفية للبيت الأبيض.
ووفق "روسيا اليوم"، قال بايدن: "أنا فخور بأن أعلن اليوم أول فريق اتصالات رفيع المستوى في البيت الأبيض يتألف بالكامل من النساء.. هؤلاء المسؤولون المؤهلون وذوو الخبرة يقدمون وجهات نظر متنوعة لعملهم والتزاماً مشتركاً لبناء هذا البلد بشكل أفضل".
، بايدن يختار برايان ديزي لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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