شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم : سحب ممطرة على الشرقية و 4 مناطق أخرى في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إلى أن طقس اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى؛ الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، وسحب ممطرة على الرياض، الشرقية، القصيم، حائل و المدينة المنورة. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب على الشمالية والوسطى وشرق المملكة .

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