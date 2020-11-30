2020-11-30

كورونا عالمياً.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 63 مليوناً و72 ألف حالة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ارتفاع عدد الإصابات إلى 63 مليوناً و72 ألفاً و451 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و465 ألفاً و181 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 43 مليوناً و545 ألفاً و808 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

