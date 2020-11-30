بالفيديو.. المطلق يوضح حكم إخراج الزكاة على القروض

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، مدى وجوب إخراج زكاة على القروض، مشيراً إلى أن هناك 4 صور لحالات مختلفة في هذا الشأن.

وقال الشيخ المطلق خلال إحدى حلقات برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إنه في حال أخذ الشخص قرضاً من المال مثل قرض سكني أو غير ذلك ويحتفظ به حتى يحول عليه الحول فإن عليه زكاة، وأما إذا أعاده كاملاً قبل أن يمر عليه عام فلا يكون عليه زكاة.

وأضاف أنه إذا كان الأمر يتعلق بإقراض الشخص غيره مبلغاً من المال ثم صرفه من اقترضه فليس عليه زكاة.

وتابع الشيخ عبدالله المطلق قائلا: “لكن إذا كان الإقراض للاحتفاظ بالمال مثل وضعه في البنوك وغير ذلك فإن عليه زكاة”.

