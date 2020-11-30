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2020-11-30 صور.. انشطار سيارة متسابق فورمولا 1 واشتعالها بالبحرين متابعات الخليج 365 - متابعة انشطرت سيارة الفرنسي رومان غروجان إلى نصفين واندلعت فيها النيران، في سباق البحرين ببطولة العالم لسباقات “فورمولا 1” . وكان غروجان قفز فوق الحواجز ليهرب من حطام السيارة والنيران، وخرج يعرج أثناء اصطحابه لسيارة الإسعاف. ووقع الحادث أثناء محاولة السائق الفرنسي التقدم على دانييل كفيات لكنه اصطدم بسيارة سائق ألفا تاوري.



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