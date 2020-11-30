2020-11-30

أوبك + تفشل في التوصل لتوافق حول مستويات الإنتاج للعام الجديد

متابعات الخليج 365 - متابعة

انتهت المشاورات للجنة المراقبة الوزارية في مجموعة أوبك +، مساء أمس الأحد، دون التوصل إلى توافق حول مستويات الإنتاج لعام 2021.

وقالت بلومبرج: إن بعض أعضاء لجنة المراقبة، لم يوافقوا على ضرورة تأجيل تخفيف القيود، من يناير 2021 إلى تاريخ لاحق.

وتميل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها بمن فيهم روسيا إلى إرجاء زيادة مزمعة من العام القادم على إنتاج النفط، حسبما ذكرته ثلاثة مصادر قريبة من مجموعة أوبك+ لوكالة رويترز.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات على وقع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف بتراجع الطلب على الخام.

ودعت السعودية الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+ إلى المرونة في الاستجابة لاحتياجات السوق، بينما تعزز الحجة لتشديد سياسة إنتاج النفط في 2021 لمواجهة انخفاض الطلب في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا.

وتدرس منظمة أوبك وحلفاؤها تمديد اتفاقهم الحالي لتخفيضات إنتاج النفط البالغة 7.7 مليون برميل يوميًّا لثلاثة أو ستة أشهر عندما ينقضي أجله في يناير كانون الثاني.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك بلس، الإنتاج مليوني برميل يوميًّا في يناير في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات.

وفي ظل نزول الأسعار، تبحث أوبك+ تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.

