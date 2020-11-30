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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس، اليوم الإثنين، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً متوسطة ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي الحناكية والمهد.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلا.ًالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 08:46 AM
مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤيةأمطار متوسطة على محافظتَي الحناكية والمهد تبدأ الحادية عشرة صباحاً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس، اليوم الإثنين، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً متوسطة ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي الحناكية والمهد.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلا.ً
، أمطار متوسطة على محافظتَي الحناكية والمهد تبدأ الحادية عشرة صباحاً ،
المصدر : الخليج 365
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