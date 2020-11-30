شكرا لمتابعة خبر عن 1000 ريال إعانة شهرية لمعنفة مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): فتح الفريق المختص بدار الحماية في منطقة مكة المكرمة تحقيقا موسعا، لدراسة حالة الفتاة المعنفة على يد أسرتها. فتح الفريق المختص بدار الحماية في منطقة مكة المكرمة تحقيقا موسعا، لدراسة حالة الفتاة المعنفة على يد أسرتها. وتتواجد الفتاة حاليا في دار الحماية حيث تمت دراسة حالتها الصحية والنفسية، بحسب الوطن. وستتم إحالة حالة الفتاة إلى الضمان الاجتماعي، لمعرفة حالتها الاقتصادية، وفي حال بقائها بالدار، فسيتم صرف إعانة شهرية لها لا تقل عن 1000 ريال.

كانت هذه تفاصيل خبر 1000 ريال إعانة شهرية لمعنفة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.