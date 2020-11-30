︎ :
.
تعلن الهيئة العامة للغذاء والدواء عن طرح وظائف متعددة للرجال والنساء بمسمى (أخصائي تفتيش) من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في فرع الهيئة بمنطقة (تبوك)، لحملة البكالوريوس بدون خبرة على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات (الصيدلة، هندسة الأجهزة الطبية، سلامة الأغذية، علوم الأغذية، التغذية).
– ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية خلال الستة شهور السابقة.
– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج (تمهير) سابقاً.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/4/14هـ من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/36kmnd4
Source wadhefa
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الغذاء و الدواء تعلن وظائف للرجال و النساء حديثي التخرج عبر تمهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.