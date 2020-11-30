هيئة الغذاء و الدواء تعلن وظائف للرجال و النساء حديثي التخرج عبر تمهير

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تعلن الهيئة العامة للغذاء والدواء عن طرح وظائف متعددة للرجال والنساء بمسمى (أخصائي تفتيش) من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في فرع الهيئة بمنطقة (تبوك)، لحملة البكالوريوس بدون خبرة على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات (الصيدلة، هندسة الأجهزة الطبية، سلامة الأغذية، علوم الأغذية، التغذية).

– ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية خلال الستة شهور السابقة.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج (تمهير) سابقاً.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/4/14هـ من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/36kmnd4

Source wadhefa

