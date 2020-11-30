منصة دروب تعلن طرح دورات تدريبية مجانية عن بعد لكافة أفراد المجتمع

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تعلن منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية عن دورات تدريبية مجانية عن بعد مع شهادة حضور معتمدة (للرجال والنساء) على النحو التالي:

– مهارات وظائف المستقبل في التفكير التحليلي والنقدي

موعد الدورة: تقام الدورة اليوم الإثنين 1442/4/15هـ (الموافق 2020/11/30م) الساعة 7:30 مساءاً.

– ضوابط اختيار المنتج التجميلي

موعد الدورة: تقام الدورة الأربعاء القادم 1442/4/17هـ (الموافق 2020/11/2م) الساعة 7:30 مساءاً.

المزايا:

– دورات مجانية عن بعد للرجال والنساء من كافة المناطق.

– شهادات حضور معتمدة (بدون رسوم).

نبذة عن دروب:

منصة وطنية للتدريب الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التي تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي، وتحتوي منصة “دروب” على العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والمسارات التدريبية المجانية لموضوعات تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات الوظيفية، يمكن الوصول لها في أي وقت ومن كل مكان، إتمام البرامج التدريبية لدروب يساهم في تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وشهاداتها تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الأحد 1442/3/29هـ من خلال الروابط التالية:

– للتسجيل في دورة (مهارات وظائف المستقبل في التفكير التحليلي والنقدي): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (ضوابط اختيار المنتج التجميلي): إضغط هنا

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

