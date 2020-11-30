مجموعة سدر تعلن 32 وظيفة متنوعة في مدينة أبها لحملة الثانوية فأعلى

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تعلن شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات عن توفر (32) وظيفة للعمل في عقود النظافة بمدينة (أبها) للسعوديين حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

– مدير مشروع (عدد 1)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة، علوم بيئة) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة المشاريع.

– مدير عمليات (عدد 1)

المتطلبات: بكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة عمليات المشاريع.

– مشرف موقع (عدد 6)

المتطلبات: الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مشاريع مماثلة.

– مراقب (عدد 18)

المتطلبات: الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مشاريع مماثلة.

– مشرف حركة (عدد 1)

المتطلبات: دبلوم تقني ميكانيكي كحد أدنى مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في هذا المجال.

– مستقبل بلاغات (عدد 2)

المتطلبات: الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مشاريع مماثلة.

– مدير ورشة (عدد 1)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة ميكانيكية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في صيانة وإصلاح معدات النظافة.

– مشرف سكن (عدد 1)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة، علوم، زراعة) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة معسكرات العمال.

– مشرف أقسام مركزية (عدد 1)

المتطلبات: الثانوية العامة أو الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مشاريع نظافة المدن.

المزايا:

– رواتب مغرية

– بدل سكن

– بدل مواصلات

– تأمين طبي

– حوافز أخرى

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/4/14هـ عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

