مجموعة سدر تعلن 32 وظيفة متنوعة في مدينة أبها لحملة الثانوية فأعلى

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تعلن شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات عن توفر (32) وظيفة للعمل في عقود النظافة بمدينة (أبها) للسعوديين حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:
– مدير مشروع (عدد 1)
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة، علوم بيئة) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة المشاريع.
– مدير عمليات (عدد 1)
المتطلبات: بكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة عمليات المشاريع.
– مشرف موقع (عدد 6)
المتطلبات: الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مشاريع مماثلة.
– مراقب (عدد 18)
المتطلبات: الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مشاريع مماثلة.
– مشرف حركة (عدد 1)
المتطلبات: دبلوم تقني ميكانيكي كحد أدنى مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في هذا المجال.
– مستقبل بلاغات (عدد 2)
المتطلبات: الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مشاريع مماثلة.
– مدير ورشة (عدد 1)
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة ميكانيكية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في صيانة وإصلاح معدات النظافة.
– مشرف سكن (عدد 1)
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة، علوم، زراعة) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة معسكرات العمال.
– مشرف أقسام مركزية (عدد 1)
المتطلبات: الثانوية العامة أو الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مشاريع نظافة المدن.
المزايا:
– رواتب مغرية
– بدل سكن
– بدل مواصلات
– تأمين طبي
– حوافز أخرى
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/4/14هـ عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
Source wadhefa
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